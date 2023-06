Stiri pe aceeasi tema

- Sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor si a concursurilor nationale din acest an au fost majorate in medie cu 30% printr-un ordin semnat vineri de catre ministrul Educatiei Ligia Deca.

- Un ordin de ministru prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor și a concursurilor naționale 2023, a fost semnat vineri, „pentru a reconfirma importanța acestor activitați și pe aceea a participarii personalului didactic și didactic auxiliar la desfașurarea…

- Toți profesorii care se implica in comisiile de evaluare in cadrul examenelor naționale de Capacitate și Bacalaureat vor lua mai mulți bani, conform unui ordin de ministru aprobat, vineri, de Ligia Deca. Astfel, profesorii care corecteaza lucrarile, dar și personalul implicat in supraveghere, in comisiile…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor și a concursurilor naționale. Vor crește și sumele pentru personalul implicat in comisiile pentru organizarea și desfașurarea admiterii in invațamantul liceal,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a semnat astazi ordinul nr. 4.483/2023, prin care cresc sumele acordate tuturor celor care se implica in derularea examenelor și a concursurilor naționale 2023, pentru a reconfirma importanța acestor activitați și pe aceea a participarii personalului

- Ministerul Educației face o mișcare importanta, dupa ce greva generala a fost suspendata – majoreaza cu pana la 25% sumele pe care le vor primi profesorii care se vor implica in organizarea și desfașurarea examenelor naționale, potrivit unui proiect de ordin de ministru publicat de educatieprivata.ro.…

- O intalnire intalnire intre reprezentantii Ministerului Educatiei, ai elevilor, ai parintilor si ai sindicatelor reprezentative din invatamantul preuniversitar va avea loc, marti, de la ora 11.00.

- EXAMENUL NATIONAL DE BACALAUREAT 2023 In anul scolar 2022-2023 un numar de 25 de unitati de invatamant (licee si colegii) au elevi in clase terminale de liceu. Numarul elevilor aflati in clase terminale de liceu este de 2054 din care: ...