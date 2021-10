Stiri pe aceeasi tema

- Un alt Banksy in licitatie, un diptic (tablou alcatuit din doua piese) al "Girl with Balloon", a fost vandut vineri pentru 3,1 milioane de lire sterline (3,7 milioane de euro), la Christie's Londra, a doua zi dupa recordul intregistrat de britanic cu lucrarea distrusa in urma cu trei ani.

- „Girl with Ballon”, devenita dupa distrugerea partiala de acum trei ani „Love is in the Bin”, a fost adjudecata, joi, la Londra, pentru 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro), un nou record pentru artistul britanic Banksy.

- O bratara cu perle si diamante care i-a apartinut printesei Margaret, sora mai mica a reginei Elisabeta a II-a, s-a vandut la licitatie pentru aproape 400.000 de lire sterline (552.560 de dolari), informeaza DPA. Bijuteria art deco a fost purtata de Margaret intr-o fotografie realizata cu prilejul celei…

- O moneda anglo-saxona de aur extrem de rara descoperita pe un camp din Wiltshire, Marea Britanie, ar putea fi vanduta cu 200.000 de lire la o licitatie, potrivit expertilor, relateaza The Independent luni. Cu o greutate sub 5 grame, aceasta moneda de aur de 30 de penny a fost batuta in timpul…

- Unul dintre exemplarele foarte rare ale primelor reguli scrise ale fotbalului, stabilite de clubul englez din Sheffield in 1858, a fost vandut marti pentru suma de 56.700 de lire sterline (aproximativ 65.500 euro), in cadrul unei licitatii care a avut loc la Londra, a anuntat casa de licitatii Sotheby's,…