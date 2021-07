Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala sud-africana a stabilit marti ca fostul presedinte Jacob Zuma se face vinovat de ultraj la adresa justitiei, dupa ce a refuzat sa se prezinte in fata unei comisii anticoruptie si l-a condamnat la 15 luni de inchisoare, relateaza AFP. ”Curtea Constitutionala nu are alta…

- Flaviu Chertes, fiul fostului secretar de stat Mircea Chertes, patron al parkingului Maraști, a fost condamnat la plata unei amenzi penale pentru ca a lovit doua tinere, între care și iubita sa, potrivit clujust.ro. El mai are…

- Un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu cazier judiciar, dupa ce a sustras suma de 1.000 de lei de pe cardul unui cugirean. Chiar daca a acoperit paguba financiara, C.S. a fost cercetat si trimis in judecata pentru alte doua infractiuni: efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos…

- Inchisoare cu suspendare, interzicerea dreptului de a mai administra o societate și plata unor despagubiri, este pedeapsa primita de un afacerist din Cluj, acuzat ca a inșelat o firma din Odobești. Fapta a fost comisa in anul 2017, afaceristul clujean in varsta de 57 de ani a fost trimis in judecata…

- VIDEO - Mai multi avocați au protestat miercuri la Tribunalul Cluj, in semn de susținere a avocatului Robert Roșu condamnat la inchisoare și care ispașește acum pedeapsa. Robert Roșu a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, cu executare, dupa ce a solicitat cererea clientului sau, prințul Paul…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare. Este vorba despre o decizia anunțata in urma cu scurt timp de Curtea de Apel București, intr-un caz in care Mario Iorgulescu a fost acuzat de complicitate la rapire.