Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez trebuie sa returneze bitcoin in valoare de aproximativ 1,6 milioane de dolari unui traficant de droguri, dupa ce valoarea criptomonedei caștigate ilegal a crescut vertiginos in timp ce acesta se afla in inchisoare, scrie New York Post.

- Barbatul - care nu a fost numit - a fost inchis in Suedia in 2019 și a fost obligat sa ramburseze suma pe care o facuse in vanzarile de droguri cu monedele Bitcoin pe care le acumulase. Suedezul a recunoscut ca a cumparat criptomonedele cu fonduri pe care le-a primit prin tranzacții ilegale…

- Piața criptomonedelor a continuat o tendința puternica de urcare la inceputul lunii august, cu capitalizarea totala a pieței aproape de 2 trilioane de dolari. Potrivit datelor de la agregatorul de date criptografice CoinGecko, plafonul total al pieței criptografice a depașit luni 1,9 trilioane…

- Verificarile facute de autoritati la Baile Figa, dupa ce mai multe persoane din Reghin au ajuns la spital cu afectiuni digestive, arata ca totul este in regula. Directia de Sanatate Publica a prelevat probe din apa bazinelor si da sigurari ca nu sunt probleme.

- Poliția din Malaezia s-a folosit de un compactor pentru a distruge peste 1.000 de computere confiscate, care erau folosite pentru a mina bitcoini, informeaza Digi24, care citeaza Business Insider. Site-ul canalului de știri Dayak Daily a publicat un videoclip in care se poate vedea cum utilajul pe computerele…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (33 ani, 160 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Bastad (Suedia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In sferturi, Mihalea Buzarnescu a invins-o, joi, 8 iulie, pe Anna Bondar (Ungaria;…

- Conceput in Suedia și construit de compania norvegiana Vard pentru aproximativ 600 de milioane de dolari, Somnio urmeaza sa fie cel mai mare iaht din lume, cu o lungime de 222 de metri, conform CNN. Coca navei va fi construita la Tulcea, unde vor fi facute și primele amenajari, anunța Mediafax.…

- Autoritatile Myanmarului au ars sambata opiu, heroina, metamfetamina si alte droguri in valoare totala de peste o jumatate de miliard de dolari, confiscate de politie, ca avertisment dat traficantilor care par sa fi reusit sa evite restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19,…