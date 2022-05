Suedia va trimite diplomati in Turcia in vederea depasirii obiectiilor Ankarei cu privire la aderarea Stockholmului la NATO, a declarat ministrul Apararii, Peter Hultqvist. Decizia oficiala de inaintare a solicitarii de aderare este asteptata luni, relateaza Reuters. Partidul Social Democrat aflat la putere in Suedia s-a pronuntat, duminica, in favoarea candidaturii tarii la Alianta Nord-Atlantica, […] The post Suedia trimite diplomați in Turcia pentru a discuta aderarea la NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .