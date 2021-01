Suedia: Curtea Supremă a respins apelul Huawei împotriva excluderii sale din rețeaua 5G a țării O instanța suedeza a respins apelul formulat de Huawei împotriva excluderii sale din dezvoltarea rețelei 5G a țarii scandinave, deschizând calea pentru demararea licitației programate saptamâna aceasta, relateaza Euractiv.



Gigantul telecom chinez înaintase la începutul lunii ianuarie o contestație în apel împotriva deciziei Curții Administrative de Apel care a permis PTS, autoritatea suedeza de reglementare în domeniul telecom, sa reia licitațiile pentru rețeaua 5G fara a înlatura interdicția pentru Huawei.



&"Decizia Curții Administrative… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema suedeza a respins apelul formulat de Huawei impotriva excluderii sale din dezvoltarea rețelei 5G a țarii, deschizand calea pentru demararea licitației programate saptamana aceasta, scrie hotnews . Gigantul telecom chinez inaintase la inceputul lunii ianuarie o contestație in apel impotriva…

- Liceele din Suedia vor fi inchise urmatoarea luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat astazi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate Covid-19, scrie agerpres . „Am luat aceasta decizie pentru a reduce contagierile”, a…

- Statul francez a fost dat in judecata de operatorii de telecomunicații Bouygues Telecom și SFR (Societatea Franceza de Radiotelefonie) care cer compensari financiare pentru decizia de a inlocui toate echipamentele Huawei deja existente in rețelele de telefonie mobila. Decizia autoritaților franceze…

- Companiile care activeaza in domeniul organizarii de evenimente, targuri și expoziții solicita ajutoare din partea statului pe modelul schemei de sprijin de 100 de milioane de euro anunțata de autoritați in domeniile cultural, muzical și de divertisment.Peste 1.500 de firme din domeniu, cu afaceri totale…

- Toate localurile care vand bauturi alcoolice in Suedia se vor inchide la ora 22.30, incepand de pe 20 noiembrie. "Ne confruntam cu o situație care poate deveni foarte grava. Riscam sa ajungem in poziția in care am fost in primavara", a declarat premierul Stefan Lofven. Masura va ramane in vigoare…

- Licitatia de achizitie a serviciilor pentru dezvoltarea sistemului de identitate electronica a cetateanului va fi demarata in cateva saptamani, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la cea de-a IX-a editie a expo-conferintei "GoTech 2020:…

- "Este periculos sa crezi ca un vaccin impotriva Covid-19 va rezolva toate problemele pe care le presupune boala. Toate vaccinurile au puncte forte și puncte slabe. Un vaccin ne poate oferi posibilitatea de a reduce infecția, dar a scapa de ea este cu totul alta problema", a declarat Tegnell intr-un…

- Autoritatile suedeze au anuntat, marti, ca firmele locale de telecomunicatii nu vor avea permisiunea de a utiliza echipamente produse de companiile chineze Huawei si ZTE pentru segmente esentiale ale retelelor 5G.