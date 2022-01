Suedia, campioană europeană în ultima secundă! Selectionata masculina de handbal a Suediei a castigat dramatic Campionatul European – EHF EURO 2022, dupa ce a invins in finala Spania, detinatoarea titlului, cu 27-26 (12-13), duminica, la Budapesta. Scandinavii au castigat competiția dintr-o aruncare de la 7 metri transformata de Niclas Ekberg in ultima secunda. Pentru nordici au inscris Jonathan Carlsbogard 2 goluri, Max Darj 1, Niclas Ekberg 5, Daniel Pettersson 2, Andreas Palicka (portar) 1, Hampus Wanne 4, Felix Claar 2, Albin Lagergren 1, Jim Gottfridsson 3, Oscar Bergendahl 5, Valter Chrintz 1. Golurile ibericilor au fost reusite de Jorge… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

