Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anuntat joi arestarea in Republica Moldova a unor calauze care ajutau ucraineni chemati la arme sa fuga din tara lor, in plina dezbatere asupra necesitatii de a intari randurile armatei ucrainene in fata fortelor armate ruse, informeaza AFP. Politia ucraineana a anuntat pe Telegram ca este…

- Nicolae Ciuca a avut o convorbire telefonica, joi seara, cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, si cu presedintele Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu, relateaza News.ro.Șeful Senatului i-a asigurat pe cei doi lideri moldoveni ca Romania va fi in continuare principalul avocat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este "un rezultat istoric" decizia Consiliului European de a deschide negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana a Ucrainei si Republicii Moldova, informeaza News.ro.Klaus Iohannis a anuntat, dupa reuniunea Consiliului European de joi de la Bruxelles,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca exista o cale ca Romania "sa evadeze" definitiv de la "periferia Europei", aratand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest "vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica", iar tara…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta decizia Comisiei Europene de a recomanda inceperea negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova si Ucraina. “Salut recomandarile istorice ale Comisiei Europene de incepere a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova si Ucraina. Este o recunoastere…

- Președintele Comisiei pentru politica externa din Senatul Romaniei, senatorul Titus Corlațean, saluta decizia istorica a Comisiei Europeana care a recomandat astazi, 8 noiembrie a.c., inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina si Republica Moldova, precum si acordarea statutului…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, Republica Moldova si Bosnia-Hertegovina, precum si acordarea statutului de tara candidata Georgiei, relateaza Reuters si AFP. „Comisia Europeana recomanda Consiliului inceperea negocierilor de aderare cu Ucraina”,…

- Georgia și Ucraina, care fac parte din componența CSI, nu lucreaza in acest format, iar Republica Moldova, practic, și-a pierdut identitatea, dar aceasta este opțiunea lor, a declarat președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin."Da - s-a mai spus asta -, unele țari care faceau parte, și poate chiar…