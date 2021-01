Suedia a inregistrat 17.395 de infecții cu coronavirusul de vinerea trecuta, numarul total al contagierilor cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei depașind 500.000 de cazuri in țara nordica, anunța Reuters . Depașirea pragului de jumatate de milion de infecții vine in contextul in care Suedia a fost grav afectata de un al doilea val al pandemiei in pofida asigurarilor date de autoritațile responsabile de sanatatea publica. Mai multe persoane sunt spitalizate cu COVID-19 in aceasta țara acum decat in orice alta perioada a pandemiei, potrivit statisticilor Agenției de Sanatate Publica. Deși in…