Suedezii anunță o baterie revoluționară, alcătuită din celule din sodiu-ion. ... Suedezii de la Northvolt tocmai au anunțat ca au lucrat la un nou tip de baterie pentru mașinile electrice. Aceasta baterie se anunța a fi una revoluționara, potrivit companiei scandinave. Asta pentru ca noua baterie este alcatuita din celule din sodiu-ion, care le vor inlocui pe cele din litiu-ion. Northvolt spune despre noul tip de acumulator ca va fi mai accesibil fața de o baterie litiu-ion, deoarece noile celule sunt mai sigure și mai rentabile decat bateriile... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

- Compania din Suedia a anuntat ca a dezvoltat o baterie sodiu-ion, care este mai durabila si mai ieftin de produs decat bateria litiu-ion, ceea ce poate reduce dependenta de componente din China.

