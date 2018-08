SudRezidential.ro, un sediu transformat in cel mai mare hub imobiliar din Capitala, cu vanzari zilnice din peste 100 de proiecte rezidentiale

Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Primarului General, Consiliul General a aprobat proiectul privind demararea proiectului WI-FI gratuit in Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva.Descoperire INCREDIBILA in fața Ministerului Justiției: Un șarpe de jumatate de…

- Un episod desprins, parca, dintr-un film de actiune s-a derulat vineri pe o strada din zona de nord a Capitalei. Doi oameni au ajuns in grija medicilor. Un sofer despre care s-a aflat ca fugea de un echipaj de politie a avariat cinci masini, pe strada Alexandru Serbanescu din Bucuresti. Din cate a precizat…

- Zeci de parinți au protestat in Capitala, pe trecerea de pietoni din fața Palatului Parlamentului. Manifestația civica este indreptata impotriva coaliția aflate la guvernare și impotriva legilor modificate de coaliția PSD-ALDE-UDMR. Zeci de parinți au protestat intr-un mod inedit in Capitala. Organizația…

- Urmatorii doi ani si jumatate vor aduce o dezvoltare accelerata pe segmentul rezidential din Capitala si imprejurimi, cu aproximativ 30.000 de noi locuinte care ar urma sa fie livrate in aceasta perioada, potrivit estimarilor Wall-Street.ro, pe baza...

- O situatie nedorita aparuta la o gradinita de pe raza sectorului 3 al Capitalei a pus pe jar parintii micutilor inscrisi la aceasta unitate educationala. In cazul de fata, autoritatile fac verificari peste verificari. Totul, dupa ce mai multi copilasi au ajuns pe mana medicilor de la doua spitale din…

- Miercuri, in intervalul 08.00 - 12.00, traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti va fi restrictionat ca urmare a ceremoniei militare si religioase organizate la Monumentul Trupelor de Geniu, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Peste o suta de muncitori ai intreprinderii municipale "Exdrupo" si 60 de utilaje sunt antrenate in procesul de asfaltare din curtile blocurilor din Capitala. Programul de reabilitare a acestora a fost initiat de candidatul independent Silvia Radu, in perioada in care detinea functia de primar interimar…

- Niste muncitori au gasit, marti, in jurul orei 11.00, in urma unor sapaturi, un obuz din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, descoperirea fiind facuta in Soseaua Nordului din Capitala, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii IGSU. Reprezentantii Inspectoratului General pentru…