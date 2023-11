Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 civili au fost uciși in capitala sudaneza Khartoum, dupa ce locuințele lor au fost bombardate, informeaza Rador Radio Romania.Nu se știe cine este responsabil pentru lansarea bombelor in contextul in care atat armata, cat și gruparea paramilitara Fortele de sprijin rapid (RSF) folosesc…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș și Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova vor primi echipamente medicale de aproape 55 de milioane de lei, fara TVA. Primaria a scos la licitație achiziția mai multor echipamente pentru ambele unitați medicale, iar banii…

- Ministrul mexican de externe, Alicia Barcena, a indemnat sambata Israelul sa deschida un coridor umanitar catre Gaza pentru a permite oamenilor sa iasa din Fasia Gaza, in timp ce țara latino-americana actioneaza pentru a-și repatria cetațenii din zona, scrie Rador Radio Romania.Raspunzand apelurilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, face apel la Israel sa evite o catastrofa umanitara și sa anuleze ordinul de evacuare in 24 de ore a 1,1 milioane de oameni dintr-o parte a Fașiei Gaza, transmite France-Presse, citata de Rador Radio Romania.Statele Unite ale Americii au evocat ideea crearii…

- Un grup de țari europene conduse de Marea Britanie va oferi Ucrainei un pachet de 100 de milioane de lire sterline (122,70 milioane de dolari) pentru a sustine forțele armate ale acesteia, inclusiv echipamente pentru curațarea terenurilor minate, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Ministerul…

- Operațiune fulger de recuperare a ostaticilor din mainile Hamas: intervenție in forța a armatei israelieneConfruntari armate intre forțele israeliene și militanți palestinieni au avut loc noaptea trecuta, pe fondul operațiunilor lansate de Israel pentru salvarea ostaticilor luați in timpul atacului…

- Israelul, atacat și din Liban: forțele armate israeliene raspund in forța și lanseaza un contraatacPostul de radio al Armatei israeliene relateaza ca in nordul țarii au fost semnalate focuri de mortiere lansate dinspre Liban, informeaza Rador Radio Romania.Artileria israeliana a lovit duminica sudul…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Bihor va fi dotat cu noi echipamente medicale, grație unui proiect integrat care se desfașoara in cadrul unui parteneriat romano-maghiar, finanțat prin Programul Interreg V-A Romania- Ungaria.