Veniturile rusești din petrol și gaze au scăzut cu 52% în ianuarie-aprilie 2023

Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei au scăzut cu 52% de la an la an în primele patru luni ale acestui an, totalizând 2,3 trilioane de ruble (30,2 miliarde de dolari), potrivit Ministerului rus de Finanțe miercuri, scrie aa.com.tr.Ministerul… [citeste mai departe]