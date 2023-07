Sucurile care afectează copiii la fel ca țigările Paul Anghel, director in cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, atrage atenția la o un produs extrem de popular in randul copiilor, care are insa un efect asemanator țigarilor. “Acest produs poate afecta negativ activitatea copiilor și atenția acestora.” Concret, toate produsele care conțin: E110 – galben portocaliu E 104 – galben de chinolina E122 – carmoizina E 129 – ROȘU ALLURA E102 – tartrazina E 124 – rosu ponceau 4R, Coloranții considerați periculoși in special pentru copii TREBUIE sa aiba avertismente pe etichete – ca in cazul pachetelor de țigari! Vorbim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

