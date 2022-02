Stiri pe aceeasi tema

Toata viața, parintele Elefterie, ctitorul sfantei manastiri Dervent din Constanța, s-a imparțit intre marea dragoste pentru Mantuitorul și darul vindecarii, facand adevarate minuni atat pentru credincioși cat și pentru monahi.

Exista o mulțime de diete, dar puține sunt eficiente. Iata de ce dieta cu lamaie a devenit atat de populara – este simpla și eficienta, dar poate fi un pic provocatoare pentru unii. Trebuie sa incepeți fiecare dimineața cu un pahar de apa cu lamaie pe stomacul gol.

Resturile acumulate in colon pot duce la toxicitatea colonului care este responsabila de mai mute dezechilibre ale organismului și poate fi cauza mai multor probleme ale greutații și ale sanatații cu care oamenii se confrunta in fiecare zi.

Rețeta ideala pentru sezonul rece care tocmai a sosit. Pentru aceasta reteta aveți nevoie de: 5 morcovi Sucul de la o lamaie 4 linguri

De foarte multe ori, alimentele simple sunt si cele mai bune. Acesta este cu siguranta cazul nucilor in care natura a pus un pachet aproape perfect de proteine (15 g/ 100 g), grasimi sanatoase (60 g), fibre (2,4 g), antioxidanti, precum si multe vitamine (A, B, C, E si P) si minerale (sodiu, potasiu,

In medicina tibetana se folosește o rețeta veche de cateva sute de ani care are efecte benefice asupra sanatații omului.

Sucul de lamaie este bogat in flavonoizi, care contin antioxidanti si au proprietati anticancer.Aceste substante sunt utile in prevenirea hipertensiunii, diabetului, indigestitiei, constipatiei si a altor probleme de sanatate.

Cu mult timp in urma am citit sfatul unui medic militar despre cum sa pastram articulatiile in stare buna si, in acelasi timp, sa eliminam multe dintre problemele asociate cu acestea.