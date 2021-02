Judecatoria Falticeni a admis propunerea procurorilor și a dispus ca inculpatul sa fie arestat 30 de zile, pentru doua infracțiuni de ultraj. Incidentul a avut loc in seara zilei de 14 februarie in localitatea Dolhasca, din județul Suceava, a informat portalul local Știri Suceava.Barbatul s-a dus catre mașina de poliție in care se aflau doi agenți in patrulare și i-a batut crunt pe oamenii legii: unui polițist i-a tras un pumn in gura, iar pe celalalt l-a lovit cu o bata de lemn.Polițiștii au avut nevoie mai multe zile de ingrijiri medicale.„In timp ce se afla pe o strada in apropierea locuintei…