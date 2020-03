Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit in ultimele 24 de ore la stingerea unui numar de 13 incendii, dintre care opt de vegetatie uscata, in care au ars 80 de hectare de teren, 20 de ari de plantatii de molid si resturi de exploatare forestiera, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Doua persoane au murit si o a treia a fost ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Clit, comuna Arbore, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, cele trei victime…

- Doua persoane au murit si o a treia a fost ranita in urma unui accident rutier produs in localitatea Clit, comuna Arbore, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, cele trei victime sunt barbati, cu varstele…

- O femeie in varsta de 55 de ani si un barbat de 41 de ani au decedat si sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, marti, pe DN 2F, pe raza comunei Puscasi, pentru care a fost declansat Planul Rosu de Interventie, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…

- UPDATE, ora 19:00 – O femeie in varsta de 55 de ani si un barbat de 41 de ani au decedat si sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, marti, pe DN 2F, pe raza comunei Puscasi, pentru care a fost declansat Planul Rosu de Interventie, au informat reprezentantii Inspectoratului…

- Sapte persoane, printre care si doi copii au fost ranite astazi, in urma coliziunii intre doua autocamioane si un autoturism, in Falticeni la intrarea in municipiu, pe DN 2. Ei au fost transporati la spital pentru ingrijiri medicale. Pe timpul interventiei pompierilor militari, circulatia a fost intrerupta.…

- Doua autocamioane și un autoturism au fost implicate, in aceasta dupa amiaza, intr-un accident in municipiul Falticeni, la ieșire spre București, mai sus de magazinul Lidl. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in accident au fost implicate șapte persoane, din care doi sunt copii.…

- UPDATE, ora 10:35 – Grav accident feroviar, in aceasta dimineata, in comuna Scheia din judetul Suceava! O persoana a murit iar alta a fost ranita dupa ce un tren a lovit duba in care se aflau. A fost nevoie de interventia pompierilor pentru a scoate din masina persoana ramasa incarcerata. Aceasta…