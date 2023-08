Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Langa noi: Accident cumplit la o trecere la nivel cu cale ferata! O mașina, lovita in plin de un tren marfar, la Suceava Un cumplit accident, in urma caruia o femeie a murit și un barbat a fost ranit, a avut loc, vineri dimineața, la o trecere la nivel cu cale ferata, intr-o localitate din județul…

- Procesul unui ofițer american de poliție care a urcat o persoana incatușata intr-o autospeciala, lovita la scurt timp de un tren, este in plina desfașurare in SUA. Intamplarea a avut loc in septembrie 2022, relateaza CBS.

- Accident de circulație mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, in vestul țarii. In jurul orei 9:12, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 62 de ani, din Secusigiu, in timp ce conducea un utilaj…

