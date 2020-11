Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.…

- La inceputul acestui an, Uniunea Europeana a anunțat ca are 1000 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani pentru pactul ecologic-Green Deal, reducerea poluarii. Vestea buna este ca Romania va fi unul dintre marii beneficiari, vestea proasta este ca Romania nu face nimic, nu are niciun proiect eligibil…

- Orban: Ministrii Economiei si Transporturilor, diagnosticati cu COVID-19, au forme usoare de boala si lucreaza de acasa. Ceilalți membri ai Cabinetului nu sunt infectați Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cel al Transporturilor, Lucian Bode, au forme usoare de…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cel al Transporturilor, Lucian Bode, au forme usoare de COVID-19 si isi exercita de acasa, din izolare, atributiile de detinatori ai portofoliilor. Orban spune ca ceilalti membri ai Executivului s-au testat si nu sunt infectati.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 502, la kilometrul feroviar 81+050 de metri, intre statiile CF Valea Putnei si Pojorata, judetul Suceava, din cauza conditiilor meteorologice, un copac a cazut pe linia de cale ferata, blocand astfel…

- Primaria Capitalei și Ministerul Transporturilor vor lucra impreuna pentru proiectele Bucureștiului, este concluzia intalnirii de vineri intre primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Este o replica celebra in filmul „Casablanca”. Cred…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, spune ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni ar putea fi data in folosinta la sfarșitul lui octombrie. Lucrarea este gata in proporție de 98 la suta.

- ​Rețele 5G nu se construiesc de la zero. Ele se bazeaza pe echipamente și software din tehnologii de comunicatii mobile din generatii anterioare, precum 4G sau 3G. Asta se spune destul de clar în proiectul care transpune în legislație Memorandumul 5G cu SUA, proiect care tocmai a suferit…