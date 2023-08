Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la un bloc de locuinte din municipiul Husi, zeci de persoane fiind evacuate, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, se intervine cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale…

- Pompierii militari constanteni au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea a 28 incendii in urma carora s au inregistrat doar pagube materiale. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat, in perioada…

- Gara Burdujeni din municipiul Suceava a fost inundata in urma unor precipitatii abundente care au cazut joi seara, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit pentru evacuare apei din gara. Interventii simulare au…

- Un copil in varsta de opt ani, aflat in pericol sa se inece, a fost salvat de pompieri, dupa o interventie contra cronometru, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.Potrivit acestora, salteaua pe care se afla copilul a fost luata de vant si purtata la…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la un hotel situat in Piata Centrului Civic din municipiul resedinta, la fata locului intervenind doua autospeciale din cadrul Detasamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). ‘Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu doua autospeciale de…

- FOTO| O mașina a luat FOC pe DJ 106K in Sebeș, dupa un accident rutier: Au intervenit pompierii O mașina a luat FOC pe DJ 106K in Sebeș, dupa un accident rutier: Au intervenit pompierii Intr-un incident produs astazi in municipiul Sebeș, un accident rutier pe DJ 106K a dus la izbucnirea unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasti dimineata in localitatea Lazu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, pompierii au intervenit pentru localizarea si lichidarea unui incendiu ce a cuprins o locuinta…

- Chiliile si paraclisul din cadrul manastirii din Podu Cosnei au fost grav afectate de un incendiu, duminica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Sursa citata a precizat ca la sosirea echipelor de interventie flacarile se manifestau…