Suceava: Gospodărie afectată de un incendiu, după un trăsnet O gospodarie din comuna Panaci din judetul Suceava a fost distrusa de un incendiu, in urma unui trasnet, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, in gospodaria respectiva locuia o femeie de 64 de ani, care nu a fost ranita. ‘Pompierii militari au intervenit la fata locului, au localizat incendiul si au procedat la stingerea acestuia, fiind afectata in totalitate constructia cu destinatia de bucatarie de vara in suprafata de 120 metri patrati. S-a stabilit ca si cauza probabila a producerii incendiului trasnetul direct. Nu s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

