- ADVERSARI… Federația Romana de Handbal a anunțat programul și locul de disputare a barajului de menținere/promovare in Liga Zimbrilor. Turneul se va desfașura la Alexandria, in perioada 19-21 mai, iar CSM Vaslui va intalni in primul joc CSM Fagaraș, urmand ca apoi sa infrunte CSM Alexandria și Poli…

- FAVORITA… CSM Vaslui se va duela la barajul de menținere/promovare in Liga Zimbrilor cu Politehnica Timișoara, CSM Alexandria și CSM Fagaraș. Portarul echipei, Valentin Petrila, este increzator și spune ca echipa se va salva de la retrogradare daca va aborda meciurile așa cum a facut-o in ultima etapa.…

- EȘEC… Cu un buget de peste 1 milion de euro, cea mai “performanta” echipa din cadrul Clubului Sportiv Municipal Vaslui, cea de handbal, și-a ratat obiectivul, clasarea pe locurile 7-10 in Liga Zimbrilor. Echipa antrenata de Bogdan Pralea a incheiat sezonul cu o infrangere, 27-28 cu CSM Focșani, și se…

- MODEȘTI… CSM Vaslui a remizat surprinzator cu CSM Odorheiu Secuiesc, scor 35-35, și a ratat astfel o șansa uriașa de a scapa de locurile de baraj. Este, fara doar și poate, un rezultat dezamagitor, in condițiile in care echipa pregatita de Bogdan Pralea era cotata cu prima șansa, harghitenii avand doar…

- SUCCES… Victorie de senzație pentru CSM Vaslui in Liga Zimbrilor. Handbaliștii pregatiți de Bogdan Pralea au invins HC Buzau, scor 34-33, dupa ce au intors incredibil scorul. Golul victoriei a fost reușit de interul Florin Acatrinei, la ultima faza a meciului. CSM Vaslui a intalnit pe teren propriu…

- GREU… CSM Vaslui continua parcursul in Liga Zimbrilor cu o noua confruntare extrem de dificila. In etapa a 19-a, trupa pregatita de Bogdan Pralea se va deplasa la Constanța pentru a-și masura forțele cu CSM Constanța, locul trei in clasament. Partida se disputa maine, de la ora 15.45, și va fi transmisa…

- MULȚUMIȚI… CSM Vaslui a reușit sa termine la egalitate, scor 30-30, in fața celor de la CSU Suceava, dupa ce Alexandru Ionescu a marcat golul egalarii in ultimele secunde de joc. Bogdan Pralea, antrenorul Vasluiului, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa. Vasluiul a smuls un egal la Suceava,…

- ECHILIBRAT… CSM Vaslui a incheiat la egalitate, 30-30, duelul cu CSU Suceava, din etapa a 18-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Aceasta remiza nu o ajuta prea mult pe CSM, care ramane pe loc de baraj, cu doar 17 puncte acumulate in 18 partide. Pentru baieții lui Bogdan Pralea urmeaza o deplasare…