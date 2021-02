Succes categoric pentru catalani. FC Barcelona a zdrobit cu 5-1 pe Deportivo Alaves

Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a invins Deportivo Alaves, scor 5-1, in runda #23 din La Liga, iar Lionel Messi (33 de ani) l-a egalat pe fostul sau coechipier, Xavi (41 de ani), intr-un clasament al partidelor disputate in La Liga in tricoul „blaugrana”. Barcelona continua forma buna in campionat și a ajuns la 12 meciuri…

- Atacantul brazilian Neymar, de la Paris Saint-Germain, a acuzat dureri la muschii aductori la meciul cu Caen (1-0) din Cupa Frantei, cu doar sase zile inaintea duelului cu FC Barcelona din Liga Campionilor, a anuntat antrenorul formatiei pariziene, Mauricio Pochettino, citat de AFP, potrivit Agerpres.…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta astazi, de la ora 22:00, in La Liga. Meciul conteaza pentru o restanța din etapa #2, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 3, Telekom Sport 3 și Look Sport 2. Barcelona este intr-o revenire de forma in campionat, cu 3…

- Barcelona primește in aceste momente vizita Valenciei pentru un meci din etapa cu numarul 14 a campionatului spaniol. Meciul a inceput la ora 17:15 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport +. ...

- Duelul dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain detine capul de afis al optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Barca a fost in optimile de finala ale competitiei in fiecare an din 2004-2005, castigand 14 din cele 16 dueluri. Catalanii…

- Barcelona - Levante se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul etapei a 13-a din La Liga. Catalanii vin dupa doua infrangeri, una in campionat și alta in Liga Campionilor, și sunt obligați sa caștige meciul de azi pentru a se apropia de plutonul fruntaș. Barcelona traverseaza o perioada proasta,…

- Barcelona merge ceas in Liga Campionilor, in ciuda problemelor cu care confrunta in La Liga. Catalanii au tranșat meciul cu Ferencvaros inca din prima repriza, in care au marcat de trei ori in poarta maghiarilor. Griezmann, Braitwhaite și Dembele au inscris pentru Barcelona in primele 45 de minute…