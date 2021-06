Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a prezentat scuze oficiale joi pentru cei peste 600 de italieni internati in lagare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru prejudiciile aduse comunitatii italo-canadiene, informeaza agerpres.ro.

- Regizorul Decebal Dașcau este printre finaliștii premiului de jurnalism de excelența RTDNA Canada pentru documentarul „CTV W5 – Inside Wuhan: Life at Ground Zero of the Coronavirus Outbreak”. Stabilit de mulți ani in Canada, Decebal Dașcau este editorul acestui documentar canadian, filmat „undercover“.…

- In orasul Canadian, Calgary, dupa ce poliția a incercat sa intrerupa serviciul divin de Paște, ofițerii revin de inca doua ori cu un ordin judecatoresc pentru a patrunde in biserica. A treia oara, Primarul impreuna cu avocatul bisericii explica poliției faptul ca forțele de ordine incalca Legea Federala…

- Regizorul roman Alexander Nanau (foto), nominalizat la Oscar pentru documentarul Colectiv, il ataca in presa germana pe Klaus Iohannis, despre care spune ca este o pierdere de timp pentru țara. „Este un politician absent. Toți știu ca este timp irosit sa ai pe cineva ca el in aceasta funcție. El este…

- E dezbatere naționala in Canada, unde un parlamentar canadian a fost prins complet gol in timpul unei ședințe pe Zoom, cu video. Este vorba despre liberalul William Amos, care și-a uitat webcamul deschis și apare gol pe ecranele colegilor. El iși schimba hainele de alergare cu cele de munca și habar…

- Guvernul canadian a anuntat luni noi sanctiuni impotriva a doi oficiali si a patru companii din Rusia pentru a protesta impotriva "anexarii si ocuparii ilegale" a Crimeei, informeaza AFP preluat de agerpres. Aceste noi masuri, anuntate in colaborare cu Australia, sunt in concordanta cu cele adoptate…

- Procesul cetateanului canadian Michael Kovrig, inchis de mai bine de doi ani in China sub acuzatii de spionaj, a inceput luni dimineata la Beijing, a anuntat un inalt oficial al ambasadei canadiene, transmite AFP. Procesul are loc la trei zile dupa cel al compatriotului sau, Michael Spavor, care a…