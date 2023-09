Stiri pe aceeasi tema

- Conceptul de „tiny house” care se refera la construirea și viața in case extrem de mici, proiectate sa fie funcționale, dar foarte compacte, se bucura de interes și in Romania. Astfel de case minuscule au dimensiuni semnificativ mai mici decat cele tradiționale , adesea sub 400 de metri patrați. Scopul…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, astazi, 24 august 2023, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Ramnicu Valcea. Premierul Marcel Ciolacu…

- Firmele din Romania se pregatesc de „Marea taxare” anunțata de autoritați. Cele mai afectate domenii sunt construcțiile, Horeca, dar și IT. Unele companii se gandesc deja la masuri drastice ca sa poata supraviețui.

- Prețurile pentru energie la Hidroelectrica. Președintele Consiliului Director: „Piata de energie s-a calmat” Prețurile pentru energie la Hidroelectrica. Președintele Consiliului Director: „Piata de energie s-a calmat” Bogdan Badea, președintele Consiliului Director al Hidroelectrica, a adus explicații…

- Agenția Internaționala pentru Energie avertizeaza ca Europa s-ar putea confrunta la iarna cu cea mai grava criza a gazelor. Piața europeana a gazelor naturale va avea de infruntat, in continuare, riscuri legate de volatilitatea prețurilor la iarna, avertizeaza Agenția Internaționala pentru Energie .Specialiștii…

- Numar neașteptat de mare de solicitari in cadrul programului „Satul European Expres”. Premierul Dorin Recean a anunțat astazi, la ședința Guvernului, ca numarul cererilor depuse de autoritațile publice locale depașesc bugetul destinat proiectului. In acest sens, șeful Executivului a cerut Ministerul…

- Polițiștii din Tecuci au gasti o arma letala de vanatoare, calibrul 12 milimetri, la ferma unui barbat. Pușca de vanatoare fusese cumparata de la o persoana care nu a fost inca identificata.

- Stellantis, al treilea cel mai mare producator de automobile din lume dupa venituri, va dezvalui in octombrie prima sa masina electrica la pret accesibil fabricata in Europa, transmite CNBC. Noul model Citroen e-C3 va avea o autonomie de 320 de kilometri si o capacitate de "incarcare rapida" de 57 de…