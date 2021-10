Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a efectuat plațile catre aproximativ 7.100 de beneficiari ai Programului National Apicol (PNA) pentru anul 2021. Prin Hotararea de Guvern nr.339/2020 privind aprobarea PNA pentru perioada 2020-2022, s-a stabilit ca valoarea sprijinului financiar…

- Fost primar al comunei vasluiene Gagesti s-a folosit de documente false pentru a proba la APIA ca firma pe care o dministra mama sa detine o suprafata de teren mai mare decat in realitate, pentru a obține bani mai mulți, relateaza G4Media.ro .Infracțiunile care-i sunt imputate primarului: fals intelectual…

- Valoarea totala a Programului National Apicol 2020-2022 creste cu 12%, la 168,639 milioane lei, de la 152,419 milioane lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de Guvern de joi, 19 august, informeaza, intr-un comunicat, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „In sedinta de Guvern…

- ” Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si trimestrul al II-lea al anului 2021, in suma de 11.779.663,07…

- Fermierii din sectorul vegetal, crescatorii de animale, inclusiv apicultorii, trebuie sa respecte o serie de termene scadente in cursul lunii august pentru a beneficia de anumite subvenții. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) atrage ... The post Termene-limita pentru o serie de…

- Cererile de plata pentru accesarea Programului National Apicol (PNA) se pot depune pana la data de 2 august 2021 inclusiv, avand in vedere ca termenul limita de 31 iulie 2021 este zi nelucratoare, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Valoarea sprijinului…

- Cererile de plata pentru accesarea Programului National Apicol (PNA) se pot depune pana la data de 2 august 2021 inclusiv, avand in vedere ca termenul limita de 31 iulie 2021 este zi nelucratoare, a anuntat, luni, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Valoarea sprijinului…

- Valoarea totala a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorata la 393,089 milioane de lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizarii platilor aferente perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021, a anuntat, miercuri, Ministerul…