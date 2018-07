Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia israeliana a efectuat raiduri in sud-vestul Siriei, joi dimineata. Au fost atacate trei locatii militare aflate foarte aproape de granita dintre cele doua tari, scrie digi24.ro.Presa de la Damasc sustine ca au fost provocate doar pagube materiale.

- Israelul a desfasurat trupe suplimentare de-a lungul granitei cu Siria pe Platoul Golan, a anuntat armata israeliana in contextul in care reluarea luptelor in sudul Siriei a cauzat stramutarea a zeci de mii de oameni, relateaza dpa. Trupele au fost desfasurate "in cadrul eforturilor armatei…

- Echipajul medical care a sosit la fata locului a observat ca minorul sangera si a fost transportat la spital pentru a primi ingrijiri medicale specializate. Intre timp, fratele mai mare, a intrat in "mainile" politistilor care au deschis un dosar penal pentru viol. Faptul cutremurator a fost povestit…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- Operatiunile de evacuare a jihadistilor si familiilor acestora din bastionul gruparii Stat Islamic (SI) situat in sudul Damascului s-au incheiat luni, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. "Circa 1.600 de combatanti ai SI si civili…

- Un alt doilea grup de jihadisti ai organizatiei Stat Islamic (SI) a fost evacuat in noaptea de duminica spre luni din ultimul lor bastion din Damasc, in baza unui acord intervenit cu regimul sirian, neconfirmat insa de acesta, transmite AFP, citand Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Statele Unite, a fost gasit nevinovat dupa ce a stat 17 ani in spatele gratiilor pentru o crima pe care nu o facuse. In momentul in care a aflat ca va avea cazierul curat, barbatul a strans, in lacrimi, mainile judecatoarei și i-a mulțumit. …

- Romii de la Halta Teis au au fost igienizati de primavara. Angajatii Primariei Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala, dar si reprezentanti ai DSP, au mers in cartierul de romi pentru a face curat si a starpi puricii si paduchii.