Substanță radioactivă, găsită în ruinele fostei fabrici de țigări după incendiul devastator Cercetarile continua in ruinele fostei fabrici de țigari de la ieșirea din Timișoara catre Sacalaz, folosita in ultima vreme ca depozit. Va reamintim ca aceasta a fost mistuita de flacari saptamana trecuta, coloana de fum fiind vizibila de la mulți kilometri. Acum, autoritațile au anunțat ca la locul incendiului au fost gasite surse de stronțiu […] Articolul Substanța radioactiva, gasita in ruinele fostei fabrici de țigari dupa incendiul devastator a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

