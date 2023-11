Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri de austeritate lovesc in plin milioanele de bugetari obișnuiți sa incaseze al 13-lea salariu si prima de Craciun. Guvernul taie aceste venituri pentru finalul de an. In ultimele doua luni din an, angajații de la stat nu vor primi decat salariu, fara acele bonificații acordate la finalul…

- Noile masuri de austeritate lovesc in plin milioanele de bugetari obișnuiți sa incaseze al 13-lea salariu si prima de Craciun. Guvernul taie aceste venituri pentru finalul de an. In ultimele doua luni din an, angajații de la stat nu vor primi decat salariu, fara acele bonificații acordate la finalul…

- Soția romanului care se afla printre cei peste 200 de ostatici ai Hamas a venit in țara ca sa ceara Guvernului de la București sa se implice pentru eliberarea soțului sau. „Sper și ma rog, cu sprijinul poporului roman și al autoritaților romane ca vom primi informații importante despre Tal, soțul meu…

- Procurorii DNA l-au reținut, vineri, pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, acuzat ca ar fi cerut comision din salariul unor femei pe care el le-a angajat in funcție. Dragos Adrian Iorga este acuzat de luare de mita, in forma continuata, si folosirea,…

- Procurorii DNA au facut, vineri dimineata, perchezitii la locuinta unui director executiv din Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), acuzat ca lua mita de la subordonatii pe care i-a ajutat sa se angajeze in minister. Funcționarul din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene…

- Un copil de 3 ani a fost trimis acasa pentru comportament inadecvat. Parinții acestuia au fost sunați chiar chiar in prima zi de gradinița sa-l ia acasa pe baiețel. Cazul a ajuns și in atenția Inspectoratului Școlar Județean Bihor, care a demarat o ancheta, scrie Bihon.ro. Parintii considera situatia…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra, de joi dimineața. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip pe Instagram, miercuri noapte, in care apare…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip video pe Instagram, noaptea trecuta in care apare in mijlocul…