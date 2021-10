Subprefectul Ovidiu Draganescu, cel care este in fruntea Prefecturii Timiș dupa demiterea prefectului USR, a fost confirmat cu coronavirus. Conform unor surse medicale, acesta a fost pentru investigații la Spitalul Municipal Timișoara, fiind confirmat cu COVID 19. Acesta are o forma ușoara și a primit tratament, urmand sa stea in izolare la domiciliu. Articolul Subprefectul Ovidiu Draganescu, confirmat cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .