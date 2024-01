Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Vasluiul era sub nameți, subprefectul județului, Mircea Gologan (PSD) se afla in vacanța in Brazilia. El a fost filmat la o petrecere in Brazilia, costumat in Joker, alaturi doi importanți oameni de afaceri din Vaslui, dezvaluie presa locala. The post Vasluiul sub nameți, subprefectul, samba…

- O gravida din Mascurei, județul Vaslui, a nascut acasa in timpul nopții ajutata de o asistenta de la Ambulanța, care a ajuns la ea cu o mașina off-road. Ambulanța trimisa la caz a ramas blocata in zapada pe drum, așa ca asistenta s-a dus la ea cu o mașina a primarului. In urma unei actiuni care a durat…

- SAMBA-SAMBA… Din pacate, nu e un trucaj ieftin, ci realitatea. El este Mircea Gologan, subprefectul județului. In timp ce acesta dansa samba in Brazilia, vasluienii faceau același lucru cu mașinile pe șoselele inzapezite ale Vasluiului. Evident, vacanța a fost programata cu mult inainte și nu avea de…

- Meteorologii au emis atenționari de coduri galben și portocaliu de vant, ninsori și lapovița pentru acest sfarșit de saptamana. La Suceava, pe DN7, a nins și mai multe mașini au avut probleme, circulația fiind intrerupta. DRDP Iași a transmis ca in restul județelor din nord-est ploua slab, cu formare…

- In județul Vaslui, reprezentanții sindicatelor din sanatate au cerut sprijinul Prefecturii in vederea facilitarii scoaterii la concurs a posturilor din sistemul medical, potrivit legislatiei in vigoare. In prezent, posturile din sectorul public sunt blocate printr-o ordonanța de guvern de anul acesta,…

- Deși a mai fost casatorita in trecut, Irina Rimes viseaza la o nunta mare și planuiește sa faca trei petreceri.„M-am gandit la trei, dar cred ca e prea mult. Trei in sensul in care aș face una in vestul Franței. Smiley mi-a spus ca vine la nunta mea numai daca il chem in Franța, la un chateau (trad.…

- "La sosirea echipajelor de intervenție incendiul era oarecum intr-o faza de regresie, insa s-a produs fenomenul de backdraft (din cauza lipsei de oxigen, arderea a fost incetinita in faza gazoasa, vaporii de combustie nearși, particulele de fum și vaporii intermediari de combustie in faza gazoasa au…