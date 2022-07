Subprefectul de Prahova Emil Draganescu si-a prezentat raportul de activitate pe ultimele trei luni

Subprefectul Emil Draganescu isi respecta angajamentul facut la preluarea mandatului si prezinta raportul de activitate al ultimelor trei luni. Acesta a promis prahovenilor ca ii va tine informati cu privire la actiunile intreprinse in cadrul Prefecturii Prahova, pentru o evaluare cat mai corecta si transparenta: Dragi prieteni, Așa cum m-am angajat inca de la numirea in funcția de demnitate publica de subprefect, la fiecare 3 luni vin in fața dumneavoastra cu un scurt raport de activitate. Astfel: In calitate de coordonator ,in numele prefectului, a serviciilor publice deconcentrate am avut urmatoarele…