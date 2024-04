Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi, hotararea privind eliberarea lui Razvan Ciortea din functia de subprefect al județului Cluj. Decizia a fost motivata de intenția acestuia de a candida la alegerile locale

- Guvernul Romaniei a emis astazi hotararile privind eliberarea din funcție a lui Lucian Bogdanel și numirea lui Claudiu Ilișanu in locul sau, ca prefect al județului Bacau. „Claudiu Ilisanu va fi, incepand de maine, noul prefect al județului Bacau, dupa ce in sedința de Guvern din aceasta dupa-amiaza…

- Vin vești bune pentru bugetarii din Romania, dupa ce un proiect de lege a fost aprobat tacit in Senatul Romaniei! Acesta dorește introducerea sporurilor in salariul de baza. Așadar, vești bune pentru bugetarii din Romania, care și-ar putea regasi sporurile in salariul de baza! In acest sens, Senatul…

- Prefectul Claudiu-Sorin Gavril a demisionat marti din functie, se arata intr-o informare transmisa de Institutia Prefectului – Judetul Galati. ‘Astazi, 02 aprilie 2024, domnul Claudiu-Sorin Gavril si-a dat demisia din functia de prefect al judetului Galati, urmand sa isi incheie activitatea dupa ce…

- PMP Turda a transmis un comunicat de presa, prin intermediul consilierului local Cristian Felezeu, in care menționeaza faptul ca singura alianța stabilita și aprobata de catre forurile statutare de conducere este alianța cu USR și Forța Dreptei, in cadrul Alianței Dreapta Unita (ADU), iar cei care vehiculeaza…

- Primarul localitații situate in vecinatatea municipiului Caracal avea 74 ani, iar de aproximativ doi ani suferea de o boala incurabila. Surse politice spun ca primarul a intenționat, cu doi in urma, sa se retraga din activitate, in cele din urma acceptand sa-și duca pana la capat și cel de-al patrulea…

- Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a facut recent declarații referitoare la susținerea pe care partidul sau o va acorda lui Klaus Iohannis in vederea obținerii unei poziții relevante la nivel european. Ciolacu a subliniat importanța ca un roman sa ajunga intr-o poziție-cheie in…

- Irina Nistor, candidatul Partidului Social Democrat la funcția de primar al municipiului Campina, a acceptat invitația noastra la un dialog despre bugetul local, inaintea adoptarii acestuia. ”Din bugetul pentru 2024 lipsesc... campinenii. Pe ei i-a intrebat cineva ce-și doresc, ce e important pentru…