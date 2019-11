USS Grayback a fost gasit in largul coastei Okinawa, a precizat Lost 52 Project, o organizatie care are scopul declarat de a stabili soarta soldatilor americani disparuti.



USS Grayback si echipajul sau de 80 de oameni au disparut in 1944 si epava nu a fost gasita pana acum, in parte din cauza faptului ca informatiile inregistrate de japonezi privind locul atacului au fost incorect traduse, ceea ce a dus la perpetuarea misterului timp de 75 de ani, potrivit Agerpres.



Project 52 a reusit sa gaseasca submarinul dupa ce a vazut documentele militare cu coordonatele corecte. Grupul…