- Armata ucraineana descrie situația de pe front ca fiind „tensionata, dar sub control”, intr-un raport transmis duminica seara. La randul lui, președintele Volodimir Zelenski a precizat ca forțele ucrainene și-au intarit pozițiile in Harkov. Luni dimineața, Ucraina a anunțat ca a doborat 29 de drone…

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 809. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul sau video zilnic, ca luptele au avut loc sambata in șapte sate de granița din regiunea Harkovului și a numit situația din regiunea Donețk „deosebit de tensiona

- In mai multe regiuni din Ucraina s-a dat alerta de raid aerian pe 15 aprilie, autoritațile indemnand populația sa mearga in adaposturi, pe fondul informațiilor despre activitați aeriene ruse. „Amenințare cu folosirea armelor balistice din est”, au transmis autoritațile ucrainene. In timpul alarmei,…

- Oleksii Reznikov, fostul ministru al apararii al Ucrainei demis de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in 2023, a devenit noul director al Programelor de Securitate și Aparare din cadrul think-tank-ului Institutul ucrainean al Viitorului, relateaza Ukrainska Pravda, citata de hotnews.ro .

- Rusia a atacat din nou, in noaptea de sambata spre duminica, infrastructura energetica din Harkov, care se afla intr-o situație critica, relateaza presa ucraineana. Ca raspuns la aceste atacuri, Ucraina a inceput sa construiasca alte doua reactoare nucleare și a demarat negocieri cu Germania pentru…

- Forțele ruse au lansat, miercuri dimineața, un atac masiv cu drone „Shahed” și rachete asupra regiunii Odesa. Atacul aerian a fost respins de apararea ucraineana, care a anunțat ca a distrus doua rachete Kh-59 deasupra Marii Negre. Pe front, dronele ieftine ucrainene sunt extrem de eficiente asupra…

- UPDATE Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a lansat joi un apel catre Occident sa dea dovada de „vointa politica” pentru a-i ajuta tara sa faca fata agresiunii Rusiei, livrand mai multe sisteme de aparare antiaeriana, dupa atacul masiv cu rachete din cursul diminetii asupra Kievului, relateaza…