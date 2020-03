Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu a comentat, marți seara, la Realitatea PLUS scandalul legat de securitate, in care este implicat Vlad Voiculescu. Liberalul a precizat ca apreciaza activitatea lui Vlad Voilescu in cadrul Magic Camp, dar ca este curios de poziționarea acestuia fața de scandalul securiștilor…

- Liberalii și aliații lor deschid și inchid topul politicienilor din aceasta saptamanain care ultimul loc este ocupat de Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, iar primul loc de noul premier desemnat, Florin Cițu, potrivit unui clasament realizat de Ion…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos afirma, dupa ce PNL a anuntat ca il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, ca i-ar fi placut ca Nicusor Dan sa fi discutat cu Vlad Voiculescu si despre sustinerea pe care o negocia cu Orban, calificand gestul drept o „lovitura“ de imaginie de care avea nevoie numai…

- Vlad Voiculescu, candidat din partea PLUS la Primaria Capitalei, a anunțat vineri ca atat timp cat exista un candidat care este onest, care strange partidele de opoziție, se retrage din cursa. „Eu nu dau un cec in alb PNL, aștept sa vad care sunt negocierile”, a spus Voiculescu.„Atata timp…

- Vlad Voiculescu, candidat din partea PLUS la Primaria Capitalei, a anunțat astazi ca atat timp cat exista un candidat care este onest, care strange partidele de opoziție, se retrage din cursa. „Eu nu dau un cec in alb PNL, aștept sa vad care sunt negocierile”, a spus Voiculescu.

- Este mai mult ca sigur. PNL nu va face o alianța cu USR sau PLUS pentru Primaria Capitalei, asta a reieșit din declarațiile date astazi de fostul lider PNL București Cristian Bușoi și de ministrul de Finanțe, Florin Cațu.Citește și: Informare meteo de ULTIMA ORA - ANM anunța vreme GEROASA…

- Topul saptamanii este populat aproape in intregime de politicieni din primul eșalon al puterii, ultimul loc fiind ocupat de Marcel Ciolacu, lider ulinterimar al PSD, iar primul loc de catre deputatul independent Nicușor Dan care aspira la fotoliul de primar general al Capitalei.Top 5 politicienii…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a explicat ca lansarea lui Vlad Voiculescu in cursa pentru Primaria Capitalei este doar o faza de pre-campanie. Cioloș a spus ca, in final, USR și PLUS vor avea un candidat comun, dar iși dorește ca alegerea sa fie facuta de catre bucureșteni, nu de catre liderii partidelor,…