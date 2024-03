Catalin Cirstoiu a fost numit, in decembrie 2009, manager interimar al Spitalului Universitar de Urgența București. Catalin Cirstoiu este supranumit managerul ”avem de toate” așa cum l-a numit fondatoarea Asociației „Daruiește Viața” Carmen Uscatu , in contextul tragediei de la Colectiv. Catalin Cirstoiu a fost desemnat candidat comun al PSD și PNL pentru Primaria București. […] The post Finul lui Traian Basescu, Catalin Cirstoiu care are o avere impresionanta va fi prezentat miercuri ca și candidat comun al PSD-PNL la Primaria Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…