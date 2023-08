Stiri pe aceeasi tema

- ■ transmiterea bolii se face pe cale orala, prin intermediul apei de baut, de scaldat, sau prin consumul de legume irigate cu apa din surse infectate ■ meningita acuta virala prezinta la debut cefalee, febra, varsaturi, contracții dureroase a musculaturii cefei, fotofobie ■ bolnavii au amețeli, dureri…

- ■ cateva zeci de pompieri romani au fost trimisi in Franta, pentru a asigura masurile necesare de protejare in caz ca apar incendii de padure ■ de la Neamt sunt trei cadre, intre ele fiind colonel Bogdan Burdulea, prim adjunctul inspectorului sef ■ ofiterul a mai fost si anul trecut, in Hexagon ■ Inspectoratul…

- ■ in cadrul Festivalului „Vacanțe muzicale“ a fost organizat și la Roman un concert cameral ■ din cauza unui cumul de factori, sala nu a fost plina, așa cum se așteptau organizatori ■ spectacolul a fost insa foarte bine primit de cei aproximativ 80-90 de participanți ■ Un cumul de factori: o seara estivala…

- ■ incidentul a avut loc in aceasta dimineata, la Dulcesti ■ un scurtcircuit electric pare sa fi fost cauza incencendiului ■ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ a fost instiintat astazi, 28 iunie 2023, in jurul orei 05.30, despre un incendiu izbucnit la un autobuz, care efectua o cursa…

- ■ timp de o saptamana, o echipa de la ANMCS a verificat activitatea unitații sanitare ■ din 7.010 indicatori, sptalul a indeplinit 6.529 (93,12%) ■ documentul de acreditare va fi primit in aproximativ 5 luni și este vlabil in urmatori 5 ani ■ indicatorii vizeaza prevenirea contaminarii pacientului și…

- ■ dupa trei saptamani de greva generala, cadrele diodactice iși reiau activitatea la clasa ■ de comun acord cu inspectoratele și in funcție de situația particulara din fiecare școala se vor intocmi programe de recuperare a orelor pierdute ■ Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor…

- Copiii care erau internați de ziua lor, 1 iunie, in Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgența Roman nu au fost uitați de cadrele medicale. La inițiativa preotului Silviu Petrea, cei aflați in unitatea sanitara romașcana, dar și micuții care erau consultați in ambulatoriu, au avut o surpriza.…

- Astazi, de 1 iunie, copiii sunt așteptați de polițiști, pompieri și jandarmi pe platoul Curții Domnești, pana la ora 13:00. Tot la Curtea Domneasca, pasionații de biciclete, role și iubitorii de sport se pot bucura, incepand de ieri, de un pumptrack. Vrem sa ne bucuram cat mai mult de sarbatoarea copilariei,…