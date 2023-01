Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, și vicepremierul chinez Liu He au subliniat, miercuri, in cadrul unei intalniri in Elveția, importanța și urgența unei comunicari stranse intre Washington și Beijing, in contextul in care cele doua țari incearca sa iși incalzeasca relațiile economice. „Confruntandu-se cu o perspectiva economica globala complicata, exista o nevoie urgenta ca […] The post Sub ochii Rusiei, China și SUA vor sa-și incalzeasca relațiile economice / „Mereu sunt mai multe soluții decat probleme” first appeared on Ziarul National .