Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele șapte zile, in județ au fost confirmate 184 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.930 de teste efectuate (din care 2.237 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultima saptamana la nivelul…

- 1.904 cazuri noi de COVID și 13 decese au fost inregistrate saptamana trecuta, potrivit buletinului saptamanal publicat luni de Ministerul Sanatații. In total, 731 de pacienți cu COVID sunt internați: 630 in secții (41 minori) și 101 la ATI (niciun copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva,…

- 396 de cazuri noi de COVID și un deces au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat, vineri, de Ministerul Sanatații. In total, 711 pacienți cu COVID sunt internați: 619 in secții (55 de minori) și 92 la ATI (un copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 76 sunt nevaccinați.…

- In total, 692 de pacienți cu COVID sunt internați in spitale: 601 in secții (53 de minori) și 91 la ATI (un copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 78 sunt nevaccinați.Pana astazi, 67.249 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.In intervalul 16.11.2022 (10:00) – 17.11.2022…

- 423 de cazuri noi de COVID și 4 decese, intre care unul la categoria 0-9 ani au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat joi de Ministerul Sanatații. Pana astazi, 67.224 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Au fost raportate patru decese In intervalul 09.11.2022…

- 659 de cazuri noi de COVID și 9 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat marți de Ministerul Sanatații. In total, 835 de pacienți cu COVID sunt internați: 739 in secții (50 de minori) și 96 la ATI (niciun copil). Dintre pacienții aflați la Terapie Intensiva, 86 sunt nevaccinați.…

- In total, 900 de pacienți cu COVID sunt internați: 796 in secții (51 minori) și 104 la ATI (3 copii). Dintre pacienții de la Terapie Intensiva, 93 sunt nevaccinați.Pana astazi, 67.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.058 teste RT-PCR…

- DSP Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 35 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 608 teste efectuate (din care 475 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este in Timiș…