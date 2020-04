Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Bernie Sanders, 78 de ani, si-a anuntat miercuri echipa de campanie ca se retrage din cursa pentru Casa Alba, noteaza AFP.Astfel, Bernie Sanders a pus capat celei de a doua tentative de a obtine investitura democrata, dupa o serie de infrangeri clare in fata favoritului Joe Biden."Senatorul…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Joe Biden, favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in cursa finala pentru Casa Alba, si-a majorat distanta in sondaje fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/ Ipsos publicat marti.

- Presiunile se accentueaza pe Bernie Sanders, care, dupa inca trei infrangeri electorale in fata lui Joe Biden, si-a luat o pauza miercuri pentru a reflecta asupra campaniei sale pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat la scrutinul prezidential din 3 noiembrie.

- Joe Biden pare sigur - dupa trei noi victorii impotriva rivalului sau Bernie Sanders in alegerile primare democrate - ca urmeaza sa-l infrunte pe Donald Trump in noiembrie, intr-o cursa la fotoliul de la Casa Alba bulversata de noul coronavirus, relateaza AFP.

- Dupa trei noi victorii impotriva lui Bernie Sanders, Joe Biden isi consolideaza statutul de favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in vederea intrarii in cursa finala pentru Casa Alba.

- Senatorul independent Bernie Sanders a castigat marti alegerile primare democrate in Colorado, potrivit proiectiilor presei americane, relateaza AFP. ''Multumesc Colorado'', a reactionat pe Twitter congresmanul, autoproclamat ''socialist'', care a castigat…

- Fostul vicepresedinte al Statelor Unite, Joe Biden, a castigat „primarele” democratice din statul Carolina de Sud, intr-o victorie de care avea mare nevoie ca sa-si mareasca sansele de a deveni candidatul democratilor la alegerile de la toamna, cand din partea republicanilor va concura din nou presedintele…