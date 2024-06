Cum poţi să obţii o pensie de peste 7.000 lei după recalcularea de la 1 septembrie 2024 Recalcularea pensiilor de la 1 septembrie 2024 va aduce venituri mai mari pentru peste trei milioane de pensionari, insa majorarile semnificative vor fi determinate de vechimea in munca și contribuțiile la sistemul social de pensii. Mai multi romani se afla in situatia in care vor beneficia de o pensie majorata la peste 7.000 lei. Conditia: […] The post Cum poti sa obtii o pensie de peste 7.000 lei dupa recalcularea de la 1 septembrie 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate pensiile vor fi recalculate din luna septembrie, potrivit noii legi a pensiilor. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat la Antena3 cum se va face recalcularea și cu cat vor fi majorate pensiile.

- Reforma sistemului de pensii din Romania aduce schimbari semnificative: Recalcularea pensiilor și impactul asupra veniturilor pensionarilor Reforma sistemului de pensii din Romania a introdus o serie de schimbari semnificative, dintre care recalcularea pensiilor reprezinta un aspect esențial. Acest…

- Simona Bucura-Oprescu a explicat in ce fel vor fi modificate pensiile romanilor odata cu recalcularea din septembrie. Ministrul Muncii a vorbit și despre ce trebuie sa faca varstnicii pentru a le fi adaugate la pensie și sporurile primite pe timpul muncii.La Casa Naționala de Pensii, softul pentru…

- Deși a fost promulgata noua lege a pensiilor, parlamentarii au venit cu noi amendamente referitoare la cine iese mai devreme la pensie, iar noul proiect vine și cu conditia pusa de autoritati, iar perioada ar putea scadea 3 ani si jumatate pentru anumite romance, conform proiectului de lege. Un nou…

- „Avem stagiul militar: un an, trei luni și 15 zile și avem acel spor de grupa pentru cei 17 ani, 11 luni și 10 zile in grupa a doua. La acest stagiu, calculam punctele de stabilitate.Pensia va fi 7.275 lei. Este o creștere consistenta, rezultand 2.362 de lei, in procent de 48%”, a spus Daniel Baciu.…

- „Avem stagiul militar: un an, trei luni și 15 zile și avem acel spor de grupa pentru cei 17 ani, 11 luni și 10 zile in grupa a doua. La acest stagiu, calculam punctele de stabilitate.Pensia va fi 7.275 lei. Este o creștere consistenta, rezultand 2.362 de lei, in procent de 48%”, a spus Daniel Baciu.…

- Salariile lunare ale unor angajați in Parlament au crescut in mod considerabil, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, in timp ce 40% dintre pensionari iși pun speranța in recalcularea din septembrie anul acesta. Salarii la zi, in Parlament Iata și cateva exemple de salarii la zi in Parlament…

- Daniel Baciu susține ca noua formula de calcul va aduce un echilibru in sistemul public de pensii, iar dupa marea recalculare vor fi pensionari care vor face un salt spectaculos, de la 1.200 la 2.000 de lei, de exemplu. „Aici avem 29 de ani stagiu de cotizare. Avem acest numar de puncte calculate efectiv…