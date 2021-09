Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ii vor lasa sa intre pe teritoriul lor de la „inceputul lui noiembrie” pe toti pasagerii care provin din strainatate cu conditia ca ei sa fie vaccinati cu schema completa impotriva Covid-19, a anuntat luni Casa Alba, potrivit AFP, Reuters si Agerpres. Calatorii care provin din strainatate…

- SUA au anunțat ca ii vor lasa sa intre pe teritoriul lor de la „inceputul lui noiembrie” pe toti pasagerii care provin din strainatate cu conditia ca ei sa fie vaccinati cu schema completa impotriva COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si Reuters.

- SUA ii vor lasa sa intre pe teritoriul lor de la "inceputul lui noiembrie" pe toti pasagerii care provin din strainatate cu conditia ca ei sa fie vaccinati cu schema completa impotriva COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. Calatorii care provin din strainatate vor trebui…

- Coordonatorul reactiei la coronavirus de la Casa Alba, Jeff Zients, a declarat miercuri ca Statele Unite dezvolta ”un nou sistem pentru calatorii internationale”, care va include noi proceduri ferme de prevenire a raspandirii Covid-19, cum ar fi urmarirea contactelor persoanelor infectate, transmite…

- Coordonatorul reactiei la coronavirus de la Casa Alba, Jeff Zients, a declarat miercuri ca Statele Unite dezvolta „un nou sistem pentru calatorii internationale”, care va include noi proceduri ferme de prevenire a raspandirii COVID-19, cum ar fi urmarirea contactelor persoanelor infectate, transmite…

- Singapore a inoculat impotriva COVID-19 cu schema completa 80% din cei 5,7 milioane de locuitori, devenind cea mai vaccinata țara din lume și pregatind calea pentru relaxarea in continuare a restricțiilor, anunța oficialitațile locale, conform Reuters, citata de Aljazeera.com.„Am trecut o alta etapa…

- Aproape 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate, luni, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 11.863 de persoa...

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 240.336 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania. Pana in prezent, in total, 125.492 persoane au fost vaccinate…