Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de alcool reduce in medie cu un an speranta de viata in randul populatiilor a 52 de tari, din cauza bolilor si accidentelor pe care le provoaca, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), relateaza AFP. Prin urmare,…

- Numarul secțiilor de votare peste hotare urmeaza a fi suplimentat. Aceasta este concluzia Notei de poziție cu privire la constituirea secțiilor de votare din strainatate, ce urmeaza a fi deschise la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, expediata de catre Coaliția Civica pentru Alegeri…

- Diaspora romaneasca este a cincea cea mai numeroasa din lume, daca ne raportam la numarul populatiei, potrivit unui raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), comandat de Ministerul de Externe al Romaniei. Totodata, tarile in care s-au indreptat cei mai multi romani sunt…

- Ministerul Finanțelor colaboreaza cu Autoritatea de Supraveghere Financiara in cadrul proiectului comun privind ”Elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital”, proiect finanțat de Comisia Europeana prin Programul de sprijin pentru reforme structurale SRSP. Proiectul beneficiaza de asistența…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…

- Amatorii de jocuri de noroc din Romania și din alte 14 țari vor putea descarca aplicațiile operatorilor de pariuri și cazinou dupa urmatoarea actualizare a politicilor magazinului Google Play, care va avea loc pe 1 martie. Australia, Belgia, Canada, Columbia, Danemarca, Finlanda, Germania, Japonia,…

- Rata fertilitații din Coreea de Sud a scazut la cea mai mica din lume anul trecut în contextul în care incertitudinile economice cauzate de pandemia de COVID-19 îi descurajeaza pe coreeni sa întemeieze familii, relateaza Reuters și The Strait Times.Numarul de copii așteptați…