- Statele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de rachete si munitii mai avansate, care le vor permite sa loveasca cu mai multa precizie tinte cheie de pe campul de lupta din Ucraina”, a susține presedintele Joe Biden. Un inalt oficial de la Casa Alba a clarificat intr-o discutie cu presa ca este vorba…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului, dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Intre timp, o noua runda de negocieri urmeaza sa aiba loc astazi, prin videoconferinta.