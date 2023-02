Stiri pe aceeasi tema

Departamentul american al Apararii a respins, vineri seara, afirmatiile Chinei, care sustine ca balonul depistat deasupra Statelor Unite este un dispozitiv civil, Washingtonul mentinand pozitia ca este vorba despre un aparat militar de recunoastere.

Seful Directiei Principale de Informatii (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat ca rușii nu vor lua decizia de a folosi arme nucleare in razboiul declansat impotriva Ucrainei, fiindca ințeleg ca acest lucru va duce la prabușirea statului lor.

Coreea de Nord a denunțat sambata promisiunile Statelor Unite de a furniza tancuri de lupta Ucrainei, afirmand ca Washingtonul "depașește și mai mult linia roșie" pentru a caștiga hegemonia prin razboi prin procura, a relatat presa de stat nord-coreeana KCNA, conform Reuters, scrie rador.ro.

Richard Masters, un britanic in varsta de 52 de ani, a fost arestat in Spania in vederea extradarii sale, iar Vladislav Osipov, un ruso-elvetian de 51 de ani, este in cautare, a anuntat Departamentul de Justitie intr-un comunicat, scrie AFP, citat de Agerpres.

Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii

Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a 10 entitați navale rusești din cauza operațiunilor impotriva porturilor ucrainene, a anunțat Departamentul de Stat american, in contextul in care Washingtonul sporește presiunea asupra Moscovei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Reuters.

Comitetul special al Camerei Reprezentanților care investigheaza atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA a decis sa faca sesizari penale catre Departamentul de Justiție, a declarat marți presei președintele comisiei, reprezentantul Bennie Thompson, potrivit CNN.

Moscova solicita Statelor Unite sa faca presiuni asupra Kievului pentru a reveni la masa negocierilor.