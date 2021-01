SUA vor desemna mișcarea Houthi din Yemen drept organizație teroristă ​Statele Unite intenționeaza sa desemneze mișcarea Houthi din Yemen drept organizație terorista straina, a anunțat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, mișcare criticata de organizațiile umanitare, potrivit Reuters.



Decizia anunțata de Pompeo vine la mai puțin de doua saptamâni înainte ca președintele ales Joe Biden sa preia puterea de la administrația Trump la 20 ianuarie.



Un lider Houthi a anunțat pe Twitter ca mișcarea își rezerva dreptul de a raspunde la orice astfel de desemnare.



&"Departamentul de stat va notifica Congresul cu privire la intenția…

Sursa articol: hotnews.ro

