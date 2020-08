SUA: Vicepreşedintele Mike Pence promite "lege şi ordine", în contextul unor noi proteste Vicepresedintele american Mike Pence si-a folosit miercuri discursul de acceptare a unei noi candidaturi la Conventia Partidului Republican pentru a-si exprima sprijinul pentru aplicarea legii si pentru a promite lege si ordine pe strazi, in contextul unor noi proteste impotriva brutalitatii politiei si rasismului, potrivit DPA. Discursul lui Pence a venit la doar cateva ore dupa ce NBA, liga de fotbal din SUA si doua echipe de baseball au decis sa boicoteze meciurile pentru a se alatura miscarii de protest, dupa ce in weekend politia din Wisconsin l-a impuscat pe afro-americanul Jacob Blake de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democraților la președinția SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca a vorbit și a promis „dreptate” familiei lui Jacob Blake, un afro-american în vârsta de 29 de ani, care a fost ranit grav de poliție duminica, în Wisconsin, fiind împușcat de mai multe ori…

- Mama lui Jacob Blake, afro-americanul ranit grav de politisti si care probabil va ramane paralizat pe viata, a facut apel la calm, marti, in contextul in care autoritatile se tem de extinderea protestelor in Statele Unite, informeaza miercuri AFP.

- Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, se pregatea sa-și aniverseze fiul de 8 ani. A auzit insa țipetele unor femei care se certau. Acesta a incercat sa intervina, dar echipajul de poliție, chemat sa aplaneze conflictul, a ințeles greșit gestul lui. Imagini video postate pe rețelele de…

- Guvernatorul statului Wisconsin, Tony Evers, a declarat luni ca trupe ale Garzii Nationale vor fi dislocate in orasul Kenosha, dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat de politisti, transmite dpa, potrivit Agerpres. Impuscarea lui Blake, un tanar de 29 de ani, care acum este in stare grava, a determinat…

- A doua noapte de proteste violente in statul Wisconsin, SUA, soldate cu cladiri și mașini incendiate, in urma impușcarii de catre poliție a unui barbat afro-american, duminica, relateaza BBC.Potrivit sursei citate, victima, Jacob Blake, 29 de ani, este in stare stabila, dupa ce a fost impușcat de mai…

- Poliția din Portland a folosit gaz lacrimogen împotriva protestatarilor și a arestat 23 de persoane dupa ce a declarat manifestația împotriva brutalitații poliției ”revolta” duminica seara, spunând ca peste 200 de manifestanți au aprins focuri și au atacat ofițeri cu pietre…

- La Beirut au loc proteste violente, manifestantii intrand in conflict cu fortele de ordine. Libanezii au iesit in strada sa ceara demisia Guvernului. Oamenii dau vina pe autoritati pentru...

- Alte zeci de persoane sunt date disparute si sute de mii au ramas fara adapost. Explozia din portul libanez a devenit, astfel, simbolul incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Citeste si Un arhitect francez a murit in urma exploziilor din Beirut.…