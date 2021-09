Stiri pe aceeasi tema

- O singura doza de vaccin al J&J are o eficacitate de 70%. Datele vor ajuta J&J sa isi argumenteze solicitarea adresata autoritatilor de reglementare americane pentru autorizarea unui rapel, chiar daca producatorul farmaceutic sustine durabilitatea vaccinului sau intr-o singura doza, ca instrument de…

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile…

- „Succesul extraordinar al acestei misiuni se datoreaza talentului incredibil, vitejiei și curajului altruist al armatei Statelor Unite, diplomaților noștri și profesioniștilor noștri din serviciile de informații.”, a declarat președintele, potrivit AFP.Statele Unite raman hotarate sa evacueze americanii…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si sotia sa, Jill Biden, vor primi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii, dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Reuters. ''Vom primi vaccinurile…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depașit 200 de milioane miercuri, potrivit Reuters, in condițiile in care varianta Delta amenința zonele cu rate scazute de vaccinare. Numarul cazurilor crește in cel puțin 83 din 240 de țari. „Ne dorim cu disperare sa se termine cu aceasta pandemie,…

- Președintele SUA, Joe Biden, iși stabilize obiectivul ca 70% din populația adulta sa fie vaccinata impotriva Covid-19 pana la sarbatoarea naționala din 4 iulie. Socoteala de acasa nu s-a potrivit insa cu cea din targ iar numarul de cazuri și spitalizari explodeaza din cauza variantei Delta. Statele…

- Peste noua din zece americani care au murit din cauza Covid-19 in Statele Unite in iunie nu au fost vaccinați, spune doctorul Anthony Fauci. O statistica ingrijoratoare in opinia oficialilor din domeniul sanatații, avand in vedere neincrederea unora in vaccinuri, dar și a extinderii variantei Delta,…

- \"\"Noi ne-am facut treaba. A trebuit sa ne dam peste cap, sa facem magie pentru a debloca fondurile inghetate\"\", a declarat Maduro la postul național de televiziune, precizand ca tara sa a platit 120 milioane de dolari sistemului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) fara sa primeasca nimic.\"\"Am…