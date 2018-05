Stiri pe aceeasi tema

- Explozia puternica produsa miercuri la vulcanul Kilauea ar putea fi prima dintr-o serie mai violenta de eruptii, in urma carora vulcanul ar putea arunca roci pe o distanta de mai multi kilometri, iar orasele din vecinatate ar putea fi acoperite de cenusa vulcanica si fum, avertizeaza Institutul American…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs miercuri in Papua Noua Guinee, in sud-vestul Oceanului Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu au fost semnalate victime si pagube materiale imediate. Cutremurul a avut loc la o adancime…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului de Geodinamica din…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului de Geodinamica din Atena,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sambata in Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), in conditiile in care zona isi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters, pe moment nu au fost semnalate victime…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs ieri in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la 130 de kilometri est-nord-est de Lake Murray, la ora 14:13 GMT, la o adancime de 33 de kilometri, potrivit…